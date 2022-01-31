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Трутнев поручил представить финансовую модель первого этапа кольцевой дороги Владивостока

Общая протяженность дороги должна составить 22,6 км

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил правительству Приморья в течение месяца представить финансовую модель проекта первого этапа владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). Об этом журналистам в понедельник сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Сегодня рассматривали вопросы по ВКАД, о первом этапе. Подготовлено у нас технико-экономическое обоснование. <…> Мы сейчас рассматриваем финансовую модель, Юрий Петрович [Трутнев] дал поручение, чтобы в течение месяца была представлена эта финансовая модель: сколько вкладывает инвестор, сколько может дать государство - это первый этап", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что Минвостокразвития России на прошедшем 31 января совещании также представило собственную концепцию развития Владивостока. Аналогично в течение месяца власти края должны объединить и представить планы развития Владивостока, разрабатывавшиеся в разные годы. Все это должно стать отправной точкой для комплексной застройки города.

Строительство Владивостокской кольцевой автодороги предусмотрено генпланом города, утвержденным в феврале 2018 года. Строительство новых дорог в центральной части Владивостока практически невозможно из-за плотной застройки и рельефа, поэтому решили построить новую трассу по берегу Амурского залива, которая наряду с мостом станет частью ВКАД. Предполагается, что общая протяженность дороги составит 22,6 км с объемом транспортного потока от 70 до 85 тыс. автомобилей в сутки при скорости 80 км/ч.

В первый этап проекта входит мост с мыса Эгершельд на остров Елены (фактически является частью острова Русского). Институт "Гипростроймост" из Санкт-Петербурга к августу 2021 года подготовит обоснование по строительству этого моста. Одним из вариантов привлечения инвестиций власти Приморья рассматривают механизм концессионного соглашения, однако и в этом случае краю будет нужна федеральная поддержка.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияПриморский крайДальний Восток
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