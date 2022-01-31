Резидент ТОР "Забайкалье" создаст амбулаторно-поликлинический центр с гостиницей

ЧИТА, 31 января. /ТАСС/. Новый резидент территории опережающего развития "Забайкалье" планирует построить в Чите многофункциональный амбулаторно-поликлинический центр с бассейном и гостиницей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Забайкальского края.

"Мы заключили соглашение с компанией "Бит". Проект резидента предполагает строительство здания общей площадью 6 тыс. кв. м. В многофункциональный центр будут входить медицинский комплекс, бассейн, спа-центр для посетителей, а также гостиница на 122 комнаты", - приводятся в сообщении слова вице-премьера краевого правительства Александра Ященко.

Всего компания вложит в проект 167 млн рублей, создадут 63 рабочих места.

ТОР "Забайкалье" существует с августа 2019 года, ее площадь составляет 5,3 млн га. На стадии реализации находятся 36 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 200,9 млрд рублей, которые предполагают создание более 10,2 тыс. рабочих мест. Резиденты уже вложили более 80 млрд рублей и создали 2,5 тыс. рабочих мест, успешно запустили семь проектов.

В декабре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличения федеральных субсидий на создание инфраструктуры ТОР "Забайкалье" с 2,4 млрд рублей до 13,7 млрд рублей.