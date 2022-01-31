Произведенная КТРВ бортовая аппаратура будет установлена на новый самолет S7

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Опытную версию созданной корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) бортовой аппаратуры для малых самолетов летом 2022 года планируется установить на новый самолет компании S7, предназначенный для перевозки грузов небольшого тоннажа. Об этом сообщил в интервью ТАСС к 20-летию КТРВ заместитель генерального директора корпорации по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.

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"В этом году сделали полностью российскую бортовую аппаратуру для малого самолета - по функционалу аналог Garmin 1000. <...> Опытный комплекс летом 2022 года планируется к установке на новый самолет S7. Цель - сертификация совместно с самолетом", - сказал Хромов.

По его словам, оборудование произведено УПКБ "Деталь" и Арзамасским научно-производственным предприятием "ТЕМП-АВИА".

Заместитель гендиректора КТРВ пояснил, что созданный автоматизированный комплекс состоит из датчиков, рулевых машинок и другой аппаратуры, размещаемой внутри самолета, и информационных средств, которые управляют этим оборудованием.

"Получился абсолютно рыночный продукт по цене и качеству. С частью производителей, таких как АО "Уральский завод гражданской авиации" и компания S7, ведем активные переговоры по применению нашей продукции в их новых разработках", - сказал Хромов.

Он уточнил, что часть этого комплекса может использоваться и для беспилотной техники.