Региональные стартапы пригласили присоединиться к Московскому инновационному кластеру

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская столица совместно с регионами будет развивать инновационный потенциал страны. Для этого предпринимателей и разработчиков пригласили присоединиться к Московскому инновационному кластеру (МИК), сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Мы стремимся к тому, чтобы создаваемая в столице инновационная инфраструктура была полезна для предпринимателей со всей страны. Каждому стартапу или проекту нужны условия для роста. Они могут заключаться в экспертной поддержке, предоставлении площадок для пилотного тестирования, бесплатных консультациях и образовательных программах. Также благодаря кластеру проще найти партнеров и инвесторов", - отметила вице-мэр Наталья Сергунина, слова которой приводил портал.

МИК и Ассоциация инновационных регионов России организовали онлайн-встречу, в которой приняли участие 95 представителей органов власти почти из 20 субъектов. В их числе Новосибирская и Иркутская области, Алтайский край, Башкирия и Татарстан. По словам Сергуниной, участники встречи договорились разработать план совместных проектов на 2022 год. Среди них - технологические конкурсы, подключение новых регионов к цифровой платформе кластера i.moscow.

Один из примеров межрегионального взаимодействия для поддержки технологических проектов - конкурс изобретателей, рационализаторов и инноваторов "Техновызов". Его организовали Москва и Оренбургская область в прошлом году. На нем были представлены проекты по таким направлениям, как промышленные технологии, новые продукты и материалы. Сейчас финалисты тестируют свои разработки при участии партнеров конкурса, налаживают бизнес-контакты, находят клиентов, привлекают инвестиции.

"Помимо технологических конкурсов, региональным стартапам и организациям доступны все сервисы цифровой платформы Московского инновационного кластера i.moscow. Есть несколько способов присоединиться к действующей экосистеме", - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого цитирует портал.

Заявить о себе предприниматели и инноваторы со статусом резидента МИК могут с помощью сервиса "Проекты и потребности" на платформе i.moscow. Для этого нужно завести профиль в соответствующем разделе: добавить описание проекта, указать конкурентные преимущества, приложить презентацию и написать, что необходимо для развития продукта на данном этапе. Сейчас в разделе более тысячи проектов. Сотрудники МИК оказывают им необходимую поддержку.

Статус партнера

Чтобы присоединиться к Московскому инновационному кластеру в качестве партнера, представителю организации достаточно зарегистрироваться на платформе i.moscow и добавить компанию к своему профилю, подключив действующую электронную подпись.

"Статус партнера позволяет пользоваться всеми ключевыми сервисами портала наравне с участниками кластера. Партнерам МИК доступны биржа контрактного производства, возможность добавить свой продукт в каталог инновационных решений или на маркетплейс Москвы, подать заявку на пилотирование продукта и многое другое. Все это помогает инноваторам из других регионов находить партнеров, привлекать инвестиции и запускать прорывные проекты для улучшения качества жизни и решения бизнес-задач", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, слова которого привел портал.

Участники МИК объединяются в межотраслевые кластеры - их создано уже 11. В них входят 600 организаций, которые вместе работают над 28 проектами в разных направлениях - от новых лекарственных препаратов до искусственного интеллекта.

Московский инновационный кластер - это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединилось более 33 тыс. организаций из Москвы и еще 80 регионов России. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. А совершенствованием цифровых возможностей платформы кластера i.moscow занимается городской департамент информационных технологий.