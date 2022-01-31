Добыча нефти в Югре в 2021 году выросла на 2,4%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 января. /ТАСС/. Нефтедобывающие предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе в 2021 году добыли 215,7 млн тонн нефти, что на 2,4% больше показателей 2020 года. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства Югры.

Югра является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета региона.

"В 2021 году работающие в Югре нефтедобывающие предприятия добыли 215,7 млн тонн нефти, что на 5 млн тонн (на 2,4%) больше объема добычи 2020 года. На долю автономного округа приходится 41% от объема общероссийской нефтедобычи", - говорится в сообщении.

Лидирующие места по добыче нефти по итогам 2021 года принадлежат компаниям "Роснефть" - 43,5% от общего объема, "Сургутнефтегаз" - 20,3%, "Лукойл" - 14,9%. По сравнению с 2020 годом нефтяные компании нарастили объем эксплуатационного бурения до 17,5 млн м, ввели 4 366 новых скважин. "В автономном округе открыли в 2021 году пять новых месторождений в Нефтеюганском, Нижневартовском и Сургутском районах. В пробную и промышленную эксплуатацию ввели восемь месторождений, на которых по итогам года добыли более 152,7 тыс. тонн нефти", - отмечается в сообщении.

Ранее власти ХМАО отмечали, что объем добычи нефти в ХМАО снизился из-за реализации нефтекомпаниями соглашения ОПЕК+. В регионе в 2018 году впервые с 2008 года удалось получить положительную динамику по добыче нефти. В 2018 году добыли 236,5 млн тонн, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых месторождениях. Добиться роста добычи нефти, в частности, позволили специальные налоговые режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию.