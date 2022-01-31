РЖД рассчитывают на первые договоры на условиях "вези или плати" по углю в этом году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. РЖД рассчитывают на первые контракты на условиях ship-or-pay ("вези или плати") на ж/д перевозку угольной продукции в 2022 году в направлении портов Дальнего Востока. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.

"Рассчитываем, что в 2022 году такие договоры первые у нас появятся, а договорная конструкция, которую мы отработаем в 2022 году, позволит в дальнейшем эту технологию тиражировать и на другие грузы, и на другие направления", - сказал Шило.

Замглавы холдинга отметил, что та модель, которая предложена сегодня, предусматривает пилотный период, в течение которого заключение таких договоров будет возможно только для перевозок угля, и только в направлении портов Дальнего Востока.

"Поэтому у нас будет время, чтобы отработать и форму договора и, соответственно, понять слабые и сильные стороны такой договорной конструкции", - пояснил он.

По словам Шило, РЖД поддерживают такую систему договоров, поскольку она выступает некой гарантией окупаемости инвестиций. "У нас есть порядка десятка обращений от компаний, которые готовы заключать с РЖД такие договоры", - сказал он.

О законопроекте

Президент РФ Владимир Путин в марте 2021 года провел совещание о развитии угольной отрасли и поручил до 30 апреля 2021 года заключить долгосрочные договоры между РЖД и угледобывающими компаниями о вывозе продукции в восточном направлении. Изменений приоритетности доступа грузов к инфраструктуре для договоров поручением президента предусмотрено не было.

Позднее Минтранс России подготовил поправки к уставу железнодорожного транспорта. Законопроект предполагает, что между крупными грузоотправителями и РЖД заключаются долгосрочные контракты на условиях взаимной ответственности владельца груза и перевозчика, при этом грузы по этим договорам едут в приоритетном порядке. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил доработать законопроект.

Позднее в апреле 2021 года сообщалось, что Минтранс России доработал законопроект о долгосрочных контрактах по принципу "вези или плати" между РЖД и грузоотправителями, сохранив при этом приоритет для предоплаченных железнодорожных перевозок грузов.