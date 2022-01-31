Строительство и реконструкцию 15 тяговых подстанций начнут на МЦД-3 и МЦД-4 в 2022 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Строительство в Москве семи новых и работы по реконструкции восьми существующих тяговых подстанций начнутся в 2022 году на будущих третьем и четвертом Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В 2022 году для запуска движения на будущих МЦД-3 и МЦД-4 начнут строиться 7 новых и реконструироваться 8 существующих тяговых подстанций. Так, возведение новых объектов начнется для МЦД-3 - в Митьково, Удельной и Раменском, для МЦД-4 - в Реутово, Кусково и Солнечной, а также на МЦД-2 - в Бутово. Реконструировать планируется тяговые подстанции Панки и Отдых перспективного третьего диаметра, Каланчевская, Апрелевка, Внуково, Очаково, Москва-Киевская, Электроугли - четвертого диаметра", - сказали в пресс-службе.

В 2022 году продолжатся работы по реконструкции тяговых подстанций действующего МЦД-2 Перерва и Царицыно, перспективного МЦД-4 Салтыковская.

"Для организации движения на МЦД проводится комплексное развитие железнодорожной инфраструктуры, которое включает не только реконструкцию существующих станций и возведение новых, но и строительство дополнительных главных путей и путепроводов, модернизацию контактной сети. Усиление тягового электроснабжения - важная составляющая обеспечения тактового движения поездов на диаметральных маршрутах. В 2022 году модернизация и поэтапное усиление системы тягового электроснабжения для обеспечения надежного функционирования железнодорожной инфраструктуры продолжится", - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.