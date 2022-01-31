Расписки "Русагро" на Мосбирже растут почти на 4% на публикации операционных показателей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) агрохолдинга "Русагро" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 3,69% и в моменте находилась на уровне 1 тыс. 114 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:15 мск.

К 10:07 мск котировки компании торговались по 1 тыс. 117 руб. за бумагу (+3,97%).

Котировки растут на фоне публикации операционных результатов компании за 2021 год. Выручка агрохолдинга "Русагро" в 2021 году выросла на 39% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 243,1 млрд руб.

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира.

Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

