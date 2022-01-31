{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Evraz сократил выпуск стали за IV квартал 2021 года на 0,6%

Производство стали на заводах компании в Северной Америке снизилось в четвертом квартале на 2,2%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания Evraz в октябре - декабре 2021 года уменьшила производство стали по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 0,6%, до 3,38 млн тонн, говорится в пресс-релизе сталелитейщика.

"В основном это было обусловлено приостановкой оборудования для проведения ремонтных работ в североамериканском дивизионе компании в ноябре", - пояснил Evraz.

Производство стали на заводах компании в Северной Америке снизилось в четвертом квартале на 2,2%, до 480 тыс. тонн. В то же время выпуск стали на российских заводах Evraz уменьшился на 0,3%, до 2,9 млн тонн.

Теги
Россия
Lufthansa планирует возобновить полеты в Казахстан с 7 февраля
Самолеты будут летать в Нур-Султан и Алма-Ату
Читать полностью