Evraz сократил выпуск стали за IV квартал 2021 года на 0,6%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания Evraz в октябре - декабре 2021 года уменьшила производство стали по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 0,6%, до 3,38 млн тонн, говорится в пресс-релизе сталелитейщика.

"В основном это было обусловлено приостановкой оборудования для проведения ремонтных работ в североамериканском дивизионе компании в ноябре", - пояснил Evraz.

Производство стали на заводах компании в Северной Америке снизилось в четвертом квартале на 2,2%, до 480 тыс. тонн. В то же время выпуск стали на российских заводах Evraz уменьшился на 0,3%, до 2,9 млн тонн.