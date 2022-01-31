"Петровакс" готова к производству ингаляционной формы китайской вакцины от COVID-19

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российская биофармацевтическая компания "Петровакс" технологически готова к производству ингаляционной формы китайской вакцины от коронавируса "Конвидеция", разработанной ведущей иммунобиологической компанией КНР CanSino Biologics Inc. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы компании.

"В целом технологически мы готовы к производству ингаляционной формы, поскольку ранее для проекта была построена новая линия. Нам потребуется лишь незначительная модернизация", - говорится в сообщении.