МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Ростелеком" планирует войти в капитал сервиса облачного гейминга GFN.ru. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Ростелеком" планирует войти в капитал сервиса GFN.ru. Сумму инвестиций не раскрываем. Сделка состоится после решения ФАС", - отметили в компании.

В "Ростелекоме" назвали перспективным сегмент облачного гейминга, который будет показывать хорошие темпы роста в ближайшие годы. "В этом отношении GFN.ru привлекательный актив с хорошей командой, который уже достиг заметных результатов на российском рынке и имеет перспективы дальнейшего роста. <…>. Дополнительное преимущество GFN.ru - как ОТТ-сервис он позволит привлекать новую платежеспособную абонентскую базу за пределами базовых сетей "Ростелекома" и Tele2", - добавили в компании.

Кроме того, сделка соответствует стратегии "Ростелекома" по цифровой трансформации в ИТ-компанию, она позволит расширить и укрепить цифровой сегмент бизнеса.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники сообщила о получении "Ростелекомом" контроля в сервисе. По данным издания, доля контролирующего в настоящее время компанию холдинга SFI Саида Гуцериева снизится до 25%. По данным системы СПАРК, 51% сервиса принадлежит SFI и 49% - исполнительному директору Павлу Троицкому. Согласно данным "Коммерсанта", в результате сделки доля "Ростелекома" составит 51%, а SFI - 25%, Троицкого - 24%.