Более 950 млн рублей направили на международные научные проекты в 2021 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия реализует международные научные проекты с более чем 30 странами, на эти цели в 2021 году было выделено более 950 млн рублей. Об этом в понедельник сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

По данным вице-премьера, Россия участвует в 115 международных научных проектах: 22 реализуются со странами Евросоюза, 17 - со странами СНГ, 16 - со странами Азии и другими государствами.

"На их реализацию в рамках государственной программы научно-технологического развития в 2021 году было направлено свыше 950 миллионов рублей. Проекты связаны с развитием Арктики, медицины, изменениями климата, освоением космоса. Они позволяют развивать инновационную деятельность и готовить высококвалифицированные кадры как для международной научной кооперации, так и для прорывного высокотехнологичного развития России в целом", - отметил Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Одним из наиболее важных направлений является взаимодействие российских ученых и Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). В основных экспериментах ЦЕРН принимают участие 700 российских ученых и специалистов из 20 организаций и вузов. Например, Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН совместно с Университетом Отто фон Герике в Магдебурге и Университетской клиникой Цюриха работают над проектом идентификации фармакологических мишеней и разработки потенциальных лекарств для терапии рака печени.

Кроме того, как отмечается в сообщении, Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН совместно с Женевским, Амстердамским и Лёвенским католическим университетом реализуют проект по исследованию терапии острого ишемического инсульта. Его результаты позволят сократить количество тестов на животных, снизить затраты на разработку и уменьшить время вывода на рынок новых медицинских продуктов.

В рамках международных проектов по развитию Арктики проводятся экспедиции научно-исследовательских судов. Также Московский физико-технический институт при поддержке Минобрнауки России реализует проект по строительству международной арктической станции "Снежинка". Она представляет собой исследовательскую инфраструктуру для инженеров и разработчиков новых технологий для человека в Арктике. Проект был инициирован Россией в конце 2019 года и поддержан всеми арктическими странами, сейчас по нему ведутся проектно-изыскательные работы.