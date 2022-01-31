"Транснефть" в январе отгрузила 10,64 млн тонн нефти на экспорт в российских портах

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Транснефть" в январе 2022 года, по предварительным данным, отгрузила в крупнейших российских морских портах на экспорт 10,64 млн тонн нефти. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Таким образом, в январе отгрузка нефти по отношению к январю прошлого года могла вырасти более чем на 27%.

В Новороссийске в январе отгружено на экспорт 1,41 млн тонн нефти, в Приморске - 3,69 млн тонн, в Усть-Луге - 2,4 млн тонн, в Козьмино - 3,14 млн тонн. Также в Новороссийске в январе этого года отгружено 410 тыс. тонн дизельного топлива, в Приморске - 1,58 млн тонн дизтоплива.

В Новороссийске по-прежнему продолжает действовать штормовое предупреждение. Две позиции по нефти и четыре по дизелю становятся переходными по графику на следующий месяц, сообщил Демин. В остальных портах погода рабочая, опаздывающих танкеров нет.

"Сдачу в систему в прошедшие выходные ограничивали "Пурнефтегаз" на ППС (промежуточная нефтеперекачивающая станция - прим. ТАСС) № 565 из-за отсутствия товарной нефти и "Самаранефтегаз" на ППС № 234 из-за превышения влагосодержания. Поставки на НПЗ идут штатно", - добавил официальный представитель "Транснефти".