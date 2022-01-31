В АТОР заявили, что более 70% всех продаж туров на лето приходится на Турцию

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Более 70% всех бронирований туров на лето 2022 года приходится на Турцию. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Турция стала самым востребованным зарубежным направлением в рамках акции по раннему бронированию: более 70% всех продаж на лето 2022 года", - сказала Ломидзе.

По данным крупных туроператоров, которые формируют 99% всех продаж по Турции, спрос на туры в эту страну по раннему бронированию в целом лучше не только прошлого года, но и 2018-2019 годов, отметила эксперт. Раннее бронирование у туроператоров на лето 2022 года стартовало 1 октября. Уже открыты продажи туров в Турцию, Грецию, страны карибского бассейна и по ряду других направлений. Помимо Турции наиболее популярными направлениями на лето стали Россия, Греция, Египет и Кипр, рассказала глава АТОР.

По ее словам, в отличие от внутрироссийских направлений, продажи зарубежных туров с большой глубиной замедлились. Пандемия коронавируса спровоцировала тренд на бронирования "в последнюю минуту". Немаловажную роль сыграл и геополитический фактор, а также рост курсов доллара и евро по отношению к рублю. На фоне удешевления рубля растет стоимость туров за рубеж. Некоторые отельеры в зарубежных странах также повысили цены на следующий сезон, добавила Ломидзе.