Группа "М.Видео-Эльдорадо" сменила руководителя блока OneRetail

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/ Совет директоров группы "М.Видео-Эльдорадо" сменил руководителя блока OneRetail, место Дагмары Ивановой, которая покинула компанию, занял Сергей Ли, говорится в сообщении компании в понедельник.

"Группа М.Видео-Эльдорадо объявляет о том, что совет директоров ПАО "М.видео" утвердил кандидатуру Сергея Ли на должность управляющего директора блока OneRetail. На этой позиции он сменит Дагмару Иванову, принявшую решение покинуть компанию", - говорится в сообщении.

Во главе структуры блока OneRetail который объединяет основные операционные функции "М.Видео" и "Эльдорадо", Ли будет отвечать за реализацию стратегии развития двух брендов и организацию работы розницы, клиентского сервиса, маркетинга, мобильной платформы и других направлений электронной коммерции. Ли вступает в должность 1 февраля и будет подчиняться генеральному директору Энрике Фернандесу, отмечается в материале.

Ли в общей сложности более 14 лет занимал различные руководящие позиции в "М.Видео" и "Эльдорадо". В течение последнего полугода занимал должность операционного директора ГК "Детский мир".

О компании

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.видео") - ведущий продавец электроники и бытовой техники. По состоянию на 31 декабря 2021 года в группе 599 магазинов под брендом "М.Видео", 659 магазинов под брендом "Эльдорадо" в более чем 370 городах России. Общие продажи (GMV) группы в 2021 году составили более 570 млрд рублей с НДС.