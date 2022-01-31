Цех механического обезвоживания осадка под Оренбургом начнут строить в августе

ОРЕНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Компания "Оренбург Водоканал" намерена в августе приступить к строительству цеха механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях в Оренбургском районе, где местные жители жаловались на неприятный запах и превышение допустимых значений по сероводороду в воздухе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора Оренбургской области.

"Весной и летом прошлого года нам поступало огромное количество жалоб от местных жителей. Я неоднократно выезжал на место, встречался с людьми. Проблема есть, и ее нужно оперативно решать. Реализацию проекта цеха механического обезвоживания нельзя откладывать. Строительство должно начаться по плану - в августе 2022 года. Сроки пересмотру не подлежат, если только не будет возможности приступить к работе раньше запланированного", - приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

По данным пресс-службы, ведется разработка проектно-сметной документации на строительство цеха механического обезвоживания осадка, который станет первой частью проекта реконструкции системы обработки осадка сточных вод очистных сооружений канализации Оренбурга. Как отмечается в сообщении, 7 февраля документацию отправят на государственную экспертизу. Параллельно "Оренбург Водоканал" организует общественные слушания, чтобы затем подать соответствующую документацию на экологическую экспертизу.

В 2021 году, по данным пресс-службы, предприятие провело подготовительную работу по модернизации объекта. На мероприятия по улучшению экологической обстановки направили более 54 млн рублей, уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, экологи неоднократно выявляли превышение содержания сероводорода в воздухе на территории села Южный Урал под Оренбургом. В мае и июне 2021 года от жителей поступило 779 жалоб на отравляющий запах, экологи выезжали на место 85 раз, отобрали свыше 1 тыс. проб и зафиксировали 52 превышения, в том числе превышение в 18 раз предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе населенного пункта. Вероятным источником запаха эксперты и представители региональных властей называют иловые поля очистных сооружений местного водоканала, в компании полагают, что запах может быть спровоцирован неблагоприятными погодными условиями.

ООО "Оренбург водоканал" трижды был присужден административный штраф, полиция возбудила уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы". Также суд по иску управления Росприроднадзора по Оренбургской области обязал ООО "Оренбург водоканал" до конца 2022 года устранить нарушения требований санитарного законодательства, которые приводили к неоднократным превышениям предельно допустимой концентрации сероводорода и жалобам жителей поселка Южный Урал. Также суд возложил на ООО "Оренбург водоканал" некотореы другие обязанности по решению экологических проблем, связанных с работой очистных сооружений.