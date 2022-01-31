Эксперты Совбеза обсудили создание каталогов отечественного ПО

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности России обсудили вопросы, связанные с созданием отечественных репозиториев (хранилище, каталог) программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает в понедельник пресс-служба аппарата ведомства.

"На заседании секции по проблемам информационной безопасности научного совета при Совете безопасности рассмотрены актуальные вопросы создания среды разработки отечественных программных пакетов, - говорится в сообщении. - Выработаны научно-методические подходы и определены меры, направленные на создание отечественных репозиториев".

Эксперты отметили, что зависимость отечественных разработчиков высокотехнологичной продукции от иностранных IT-организаций обусловливает технологические риски и угрозы национальным интересам в информационной сфере.

"Подчеркнуто, что эффективность противодействия угрозам безопасности критической информационной инфраструктуры обеспечивается за счет применения в информационных системах безопасных (доверенных) программных и программно-аппаратных средств", - добавили в Совбезе РФ.