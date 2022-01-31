Для северного завоза могут создать специальную единую компанию

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Специальную компанию, которая будет обеспечивать северный завоз, могут создать по аналогии с единой дальневосточной авиакомпанией "Аврора", сделавшей авиаперелеты более доступными. Такая компания позволила бы удешевить северный завоз и сделать его более надежным, считает вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

31 января во Владивостоке на совещании под руководством Трутнева обсуждались, в частности, логистические проблемы, с которыми столкнулись порты Дальнего Востока из-за возросшего грузопотока, среди них задержки отправки грузов, в том числе в рамках северного завоза.

"Мы хотим вообще северный завоз защитить с точки зрения того, чтобы продукты, медикаменты, необходимые грузы люди получали в любом случае, чтобы ни происходило на логистических коридорах. <…> Мы говорили о том, что у нас есть решение президента Российской Федерации созданная авиакомпания "Аврора" на Дальнем Востока, она уже сегодня показывает то, что больше рейсов доступных для жителей, появилась возможность строить и заказывать новые самолеты. Может быть для северного завоза нам надо создать отдельную компанию", - сообщил полпред журналистам по итогам совещания.

Среди нынешних проблем северного завоза он назвал недостаток судов и их старение, а также высокую стоимость продуктов.

"Нам надо сделать так, чтобы северный завоз осуществлялся как можно более дешево. Сегодня и состояние судов, их типы, размеры, приводят, собственно говоря, к такому искусственному, но значительному удорожанию перевозки грузов. Это нужно сделать дешевле и надежнее. Кроме того, вообще надо подумать, что делать с недостатком судов, с их старением", - сообщил Трутнев.