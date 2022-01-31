РЖД получат 249 новых пассажирских вагонов в 2022 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. РЖД в этом году получат 249 новых пассажирских вагонов производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") для поездов дальнего следования, большая часть из них - двухэтажные, сообщили в компании.

"На сеть российских железных дорог в этом году планируется поставить 249 новых пассажирских вагонов производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод. <…> В том числе это будут: 151 двухэтажный вагон, включая вагоны нового модельного ряда с увеличенным габаритом, пневмоподвеской и детскими купе; 98 одноэтажных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов (из них 44 - плацкартных и 54 - купейных вагонов)", - говорится в сообщении компании.

В холдинге уточнили, что в новых вагонах предусмотрены климат-контроль с системой очистки и обеззараживания воздуха, экологически чистые туалетные комплексы, мультимедийные системы, розетки и usb-порты для зарядки гаджетов. Вагоны также оборудованы специализированными местами и допоборудованием для маломобильных пассажиров.

"Благодаря поставкам новых вагонов до конца года мы завершим обновление парка регулярных поездов в сообщении с югом России, а двухэтажные составы поедут из Москвы в Йошкар-Олу, Ульяновск и Чебоксары", - сообщили в компании. Также в РЖД отметили, что до конца года в России будет уже восемь новых "Сапсанов" из третьей партии.

В 2021 году более 8,5 млн пассажиров воспользовались услугами двухэтажных поездов дальнего следования, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Перевозки двухэтажными поездами растут прежде всего благодаря развитию их маршрутной сети.