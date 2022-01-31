Президент Молдавии созвала Совбез, чтобы обсудить финансовую ситуацию в стране

КИШИНЕВ, 31 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду созвала в понедельник заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить финансовую стабильность республики.

"Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня, начиная с 14:00 (15:00 мск), заседание Высшего совета безопасности. На нем будет рассмотрена ситуация относительно макроэкономической и финансовой стабильности государства и риски 2022 года", - говорится в сообщении на сайте администрации президента. Как ожидается, в ходе заседания будут заслушаны представители государственных институтов, которые отвечают за ситуацию в экономике.

Молдавия, переживающая в последние годы политический, экономический и пандемический кризисы, столкнулась с тяжелой ситуацией в энергетике, связанной с повышением цен на газ. Это привело к резкому повышению тарифов, скачку инфляции и резкому падению уровня жизни населения.