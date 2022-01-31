В Думе ищут пути решения проблемы роста цен на молочную продукцию

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина сообщила, что в палате прорабатывают различные предложения в связи с прогнозируемым ростом цен на молоко и молочную продукцию. Об этом она сказала журналистам в понедельник.

По словам парламентария, следует готовиться к постепенному росту цен на молоко и молочные продукты. "Затраты на себестоимость по году увеличились на 16%, цена реализации молока - на 6-8%, а доходность всего лишь на 6%. И мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день они свою доходность практически снизили к нулю, если не меньше. Повышение цен неизбежно, подорожала упаковка до 45% в зависимости от вида, ГСМ - 21-26%, перевозки, свою долю в рост цен привнесла и маркировка", - пояснила Школкина.

"В Госдуме прошел круглый стол с участием представителей отрасли, которые рассказали о своих проблемах и предложили пути решения. Мы проработаем все предложения. Нас беспокоит все, что связано с себестоимостью и конечной ценой продукции, - отрасль находится в так называемых ножницах: с одной стороны растет себестоимость из-за увеличения затрат на корма, упаковку, маркировку, а с другой стороны - тотальный контроль за конечной ценой", - сообщила она.

При этом Школкина заявила, что выступает против регулирования цен. "Более эффективна была бы поддержка малоимущих слоев населения со стороны государства или, например, принятие программы "Школьное молоко", которая показала эффективность во многих регионах", - добавила она.

Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что в связи с принимаемыми мерами по стабилизации рынка не прогнозирует резкого роста цен на молоко и молочную продукцию в 2022 году.

31 января газета "Коммерсантъ" написала, что Danone уведомила российских ретейлеров о повышении цен на часть ассортимента в среднем на 9,9% с февраля из-за роста себестоимости продукции. По данным издания, это связано с тем, что цены на биржевые молочные продукты в декабре 2021 года достигли максимальных значений, что сказалось и на российском рынке.