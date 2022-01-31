РНКБ выдал бизнесу кредитов на 1,6 млрд рублей в рамках пилотного проекта Корпорации МСП

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Системообразующий банк Республики Крым РНКБ выдал бизнесу 662 кредита на общую сумму в 1,6 млрд рублей в рамках пилотного проекта Корпорации МСП по зонтичному механизму предоставления поручительств для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Банк РНКБ в качестве участника пилотного проекта Корпорации МСП (КМСП) по зонтичному механизму предоставления поручительств корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц выдал 662 кредита объемом 1,6 млрд рублей представителям бизнеса. Объем поручительств КМСП при этом составил 825,5 млн рублей. По данным Корпорации МСП, РНКБ к концу 2021 года вошел в топ-3 участников проекта по количеству обеспеченных кредитов", - отмечается в сообщении.

В настоящее время РНКБ является единственным банком в Крыму, который принимает участие в данном проекте. Новый механизм позволяет клиентам быстро получить кредит под поручительство Корпорации МСП при недостаточном залоговом обеспечении. Поручительство обеспечивает до 50% от суммы кредита, уточнили в РНКБ. Чаще всего кредиты в рамках проекта с Корпорацией МСП банк выдавал предпринимателям из Крыма, Краснодарского края и Московской области.

"Мы рассчитываем в 2022 году выдать более 2 млрд рублей в рамках кредитов под поручительство Корпорации МСП, - цитирует пресс-служба слова председателя правления РНКБ Михаила Якунина. - Спрос на такие кредиты среди предпринимателей Крыма активно растет, и мы готовы их предоставлять быстро и на максимально комфортных условиях".

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, новый инструмент поддержки помогает удовлетворить потребность предпринимателей в небольших суммах кредита. В среднем такой кредит составляет 2,5 млн рублей.

О проекте

Механизм в пилотном режиме действует с сентября прошлого года. Средняя процентная ставка составляет 10%. Заемные средства с госгарантией можно получить на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, а также на рефинансирование кредита.