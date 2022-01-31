АСИ и РЖД планируют заняться повышением удовлетворенности людей при получении соцуслуг

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и РЖД планируют совместно поработать над повышением удовлетворенности граждан при получении ими социальных услуг. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе агентства по итогам рабочей встречи главы АСИ Светланы Чупшевой и гендиректора - председателя правления РЖД Олега Белозерова.

"РЖД - одна из немногих крупных госкомпаний, которая имеет разветвленную сеть медицинских учреждений на территории страны. Предлагаем вместе поработать над "настройкой" клиентоцентричности, новыми сервисными регламентами системы здравоохранения в регионах, чтобы людям было комфортно получать эти услуги", - отметила Чупшева, слова которой приводит пресс-служба.

Повышение удовлетворенности людей при получении социальных услуг - одна из ключевых задач реализации Национальной социальной инициативы, которая реализуется с 2020 года по поручению президента РФ.

Также, по данным пресс-службы, стороны в текущем году начнут совместную работу над созданием стратегической программы РЖД по волонтерству: АСИ готово привлечь экспертное добровольческое сообщество и подключиться к проектированию документа. Кроме того, АСИ и РЖД обсудили "возможности для тиражирования успешных практик в сфере ранней профессиональной ориентации и дополнительного образования детей".

Отдельную поддержку получит тиражирование инициативы АСИ по мониторингу уровня обеспеченности семей и разработке комплексных мероприятий по повышению качества жизни: пилотный проект уже реализуется на территории Амурской области, добавили в пресс-службе.