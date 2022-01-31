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Энергетический кризис в Европе

В "Газпроме" сообщили, что в ПХГ Европы осталось меньше 20% от закачанного летом газа

В ПХГ Европы осталось меньше 20% от закачанного летом газа - "Газпром".

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РоссияЭнергетический кризис в Европе
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