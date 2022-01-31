Суд отказался запретить продажу смартфонов Samsung с сервисом Samsung Pay

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал швейцарской компании Sqwin SA в запрете в качестве обеспечительной меры продажу в России 61 модели смартфонов Samsung с сервисом Samsung Pay, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"В удовлетворении заявления "Сквин СА"(Швейцария) о принятии обеспечительных мер по делу № А40-29590/20 отказать", - говорится в решении суда.

Уточняется, что 26 января 2022 года Sqwin SA обратилась в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета для ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" "на ввоз на территорию РФ, предложение к продаже, продажу и хранение для этих целей устройств, предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, охраняемый в качестве изобретения по патенту РФ № 2686003". Суд отклонил ходатайство о принятии обеспечительных мер Sqwin SA 27 января.

В июле прошлого Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании Sqwin SA о защите исключительных прав на патент к "Самсунг Электроникс Рус Компани", запретив работу платежного сервиса Samsung Pay.

21 октября Арбитражный суд Москвы запретил российской дочке Samsung Electronics продажу 61 модели смартфонов Samsung в России из-за патентного спора об использовании платежного сервиса Samsung Рау. Согласно решению, на территорию РФ запрещен ввоз и продажа моделей Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8 и ряда других. Samsung подал апелляцию на это решение суда.