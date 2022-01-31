В Кремле рассматривают заявления из Лондона о возможных новых санкциях как атаку на бизнес

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Кремль рассматривает заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможных новых санкциях против компаний РФ как неприкрытую атаку на бизнес, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Министр иностранных дел Великобритании говорила о неких санкциях. Но здесь, я думаю, надо называть все своими именами. Санкции - это нечто легитимное и нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН", - сказал Песков.

"В данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес", - подчеркнул он.

Россия даст собственный ответ, учитывающий национальные интересы, на атаку Лондона против российского бизнеса, когда таковая произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ.

"Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры, и эти меры будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов, исходя из наших собственных интересов в случае, если это потребуется", - сказал Песков.

Песков отметил, что заявления Лондона о возможных санкциях против бизнесменов РФ подрывают инвестиционную привлекательность Британии.

"Чрезвычайно тревожная ситуация и заявление, подрывающее инвестиционную привлекательность и вообще привлекательность Великобритании как таковой", - сказал Песков.

"Не так часто увидишь или услышишь такие прямые угрозы атаковать бизнес", - подчеркнул он.

Кроме того, подобные заявления демонстрируют непредсказуемость Лондона. "Это очень тревожное заявление из Лондона, я думаю, тревожное не только для нас, для наших компаний. Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона, и, наверное, это повод для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур", - отметил Песков.

О возможных санкциях

В понедельник газета The Times со ссылкой на источники в британском кабмине сообщила, что правительство Великобритании представит 31 января новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний. По их сведениям, рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, будут распространены на физических и юридических лиц, имеющих "стратегическое значение" для властей РФ.

30 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News заявила, что власти страны внесут изменения в действующее законодательство, чтобы получить возможность расширить санкционный список. По ее словам, в настоящее время Лондон может вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Поправки в законодательство дадут расширить перечень так, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла подпасть под действие санкций.