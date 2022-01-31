Хубезов предложил ввести KPI для вузов и ссузов для решения кадровой проблемы в медицине

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает необходимым ввести KPI для вузов и ссузов, чтобы решить проблему нехватки медицинских кадров. Об этом он сообщил в понедельник в ходе совещания в партии "Единая Россия" по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина о запуске программы модернизации первичного звена здравоохранения.

"Необходимо ввести KPI вузов, ссузов, чтобы они были заинтересованы в трудоустройстве, более широко использовать альтернативную службу, прежде всего для ребят, которые заканчивают медколледжи", - считает Хубезов.

По его словам, сегодня необходимо обеспечить не только постройку фельдшерско-акушерских пунктов, но и обеспечить достаточное количество специалистов, которые могли бы там работать.

"Если не будет в построенных, оснащенных ФАПах фельдшеров, они не будут востребованы. Будет чаще задействована скорая помощь, соответственно, она не всегда будет вовремя приезжать на вызовы, будут быстро расходоваться лекарства", - подчеркнул Хубезов.