Более 400 млн доз "Спутник V" поставлено во всем мире, включая Россию

"На сегодняшний день во всем мире, включая Россию, поставлено более 400 миллионов доз вакцины "Спутник" для борьбы с пандемией COVID-19", - сообщается в Twitter.

"Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а "Спутник Лайт" - более чем в 30 странах. "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе безопасной и проверенной на протяжении более 30 лет технологии аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными нежелательными явлениями, как миокардит или перикардит. Высокая безопасность и эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" подтверждена более чем 30 исследованиями и данными о вакцинации из более 10 стран.