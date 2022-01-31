В США заявили, что регулярно консультируются с поставщиками газа

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты на регулярной основе проводят консультации с ведущими поставщиками газа в мире на случай возможных перебоев поставок из России. Об этом заявила журналистам представитель американской администрации высокого ранга на специальном телефонном брифинге в преддверии встречи президента США Джо Байдена и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, которая состоится в понедельник.

По ее словам, Байден и Аль Тани на встрече обсудят "обеспечение стабильности мировых поставок энергоносителей". При этом представительница администрации отказалась привести какие-либо подробности предстоящих обсуждений. "Президент изложит шейху [Аль] Тани то, как обстоят дела в отношении тех очень активных дипломатических усилий, которые США и их европейские партнеры предпринимают коллективно и на двусторонней основе с тем, чтобы достичь дипломатического разрешения нынешнего кризиса [вокруг Украины]. Но я не стану вдаваться в детали относительно того, как обстоят дела с потенциальным ответом в случае, если Россия начнет военное наступление или вторжение", - сказала она.

"Мы ведем консультации со всеми ведущими поставщиками газа в мире. И мы это делаем регулярно", - сообщила ведущая брифинга. "Я не могу сказать вам ничего дополнительно на этот счет", - добавила она.

О том, что президент США и эмир Катара обсудят на встрече в Вашингтоне вопросы, касающиеся стабильных поставок энергоносителей в мире, 25 января сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, будут также обсуждаться региональные и международные вопросы, в том числе "укрепление безопасности и содействие процветанию в регионе Персидского залива и на всем Ближнем Востоке", "поддержка народа Афганистана и укрепление торговых и инвестиционных связей" между двумя странами.

Псаки ранее также заявляла, что Вашингтон обсуждает с союзниками и партнерами возможность поставок в Европу дополнительного объема газа в случае потенциального обострения ситуации вокруг Украины. До этого агентство Блумберг сообщало, что представители американской администрации проводят консультации с властями Катара о поставках в Европу природного газа из этой страны в случае невозможности получения его от РФ.