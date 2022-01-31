Абрамченко заявила, что Россия полностью обеспечена мясом, маслом, рыбой и зерном

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские аграрии полностью обеспечили потребности страны в мясе, растительном масле, рыбе и зерне. Объемы выпуска целого ряда видов сельхозпродукции даже превысили требования Доктрины продовольственной безопасности РФ, принятой в начале 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера России Виктории Абрамченко.

"Российские аграрии полностью обеспечили потребности страны по мясу, растительному маслу, рыбе и зерну, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко", - отмечается в сообщении.

По ее словам, более того, объемы выпуска целого ряда видов сельхозпродукции даже превысили требования Доктрины продовольственной безопасности РФ, принятой в начале 2020 года. Вице-премьер обратила внимание на рекордные урожаи за последние два года по целому ряду культур.

"2020 год был успешным по сбору рапса, риса, тепличных овощей, а также плодов и ягод. А урожай зерна в 133,5 млн тонн уже признали вторым по объему за всю историю современной России. В прошлом году, несмотря на сложные погодные условия в ряде регионов, удалось собрать рекордный объем масличных культур - больше 23 млн тонн. Зерна собрали меньше предыдущего максимума - 120,7 млн тонн, что при этом полностью обеспечило внутренние потребности и экспортные возможности страны", - добавила вице-премьер.

Абрамченко также отметила стабильный рост в животноводстве. По данным Минсельхоза, в 2021 году производство скота и птицы оценивается на уровне 15,68 млн тонн, в выпуске молока также наблюдается положительная динамика. По итогам 2021 года его объем оценивается на уровне 32,3 млн тонн.

"За последние два года отечественным аграриям удалось показать стабильные результаты. Пандемия новой коронавирусной инфекции не помешала нарастить объемы производства как в растениеводстве, так и в животноводстве. Считаю это результатом целенаправленной государственной политики по развитию сельского хозяйства, по поддержке перерабатывающего комплекса и своевременно взятого курса на импортозамещение", - заключила Абрамченко.