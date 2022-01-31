В России будут производить новый спортивный парашют Magic

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Новый спортивный парашют Magic получил разрешение на серийное производство в России. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" получил разрешение на серийное производство спортивной парашютной системы Magic, с которой можно совершать прыжки в дисциплине одиночной или групповой акробатики с высоты до 4 000 метров. Изделие полностью соответствует требованиям военных, ему присвоена литера О1", - сказали в пресс-службе.

Парашютная система Magic состоит из основного 9-секционного купола типа "крыло" и запасного 7-секционного, а также ранца с подвесной системой. Парашют позволяет спортсменам-парашютистам среднего уровня подготовки перейти от студенческих парашютов к скоростным.

Главная особенность новой системы - легкий и компактный ранец. Он не сковывает движения во время прыжка и позволяет свободно выполнять акробатические фигуры во время свободного падения. Парашют мягко раскрывается, а также обладает высокой устойчивостью в турбулентной атмосфере.

"При создании линейки спортивных парашютных систем Magic были применены современные материалы, новые конструктивные и технологические решения. Так, купол основного парашюта полностью изготовлен из ткани с нулевой воздухопроницаемостью, его профиль имеет более узкую форму по сравнению с аналогами. Стропы изготовлены из шнура, который отличается стабильностью, не сжимается и не растягивается, а значит не меняет характеристики купола", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Технодинамики" Игоря Насенкова.

Линейка Magic разработана Ивановским парашютным заводом "Полет" холдинга "Технодинамика". Ранее предприятием также была создана спортивная парашютная система "Мальва-24", предназначенная для прыжков с высоты до 2 000 метров. Сегодня эта система используется спортивными командами Министерства обороны.