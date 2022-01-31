Мэрия Кишинева обратится в суд и прокуратуру из-за увеличения тарифов на газ

КИШИНЕВ, 31 января. /ТАСС/. Мэрия Кишинева обратится в суд и прокуратуру из-за увеличения тарифов на природный газ, которое считает незаконным. Об этом проинформировал в понедельник мэр молдавской столицы Ион Чебан в своем Telegram-канале.

"Мэрия Кишинева подаст сегодня в Апелляционную палату Кишинева иск о признании недействительными некоторых положений из распоряжения Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которым Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) обязали утвердить повышенные тарифы на природный газ с 1 января. <…> Юристы мэрии Кишинева подадут жалобу в прокуратуру", - написал Чебан. Он считает, что правительство незаконно обязало НАРЭ задним числом поднять цены на газ.

"Все молчат, хотя на самом деле прекрасно знают, что все повышения цен идут по цепочке и ответственные не справляются с ними", - обратил внимание руководитель города, в котором проживает почти половина населения страны. В этой ситуации Чебан сказал о необходимости "отставки всего кабинета министров". О планах оспорить в суде повышение тарифов на газ задним числом сообщила также оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова и ряд других партий. В Кишиневе и Гагаузской автономии прошли протесты. Их организаторы обвинили проевропейское правительство в непрофессионализме.

В конце прошлого года в Молдавии разразился энергетический кризис на фоне роста стоимости энергоресурсов и российского газа. Из-за несвоевременной корректировки тарифов для населения и невыполнения финансовых обязательств перед "Газпромом" республика дважды получала уведомление о возможной приостановке подачи газа. В этой ситуации правительство Молдавии объявляло режим чрезвычайного положения, второй раз он был введен с 20 января на 60 дней.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, полученного в предыдущем месяце, а также половину объема, поставленного в текущем месяце.

На прошлой неделе НАРЭ разрешило газораспределительной компании "Молдовагаз" привести внутренние тарифы на газ в соответствие с возросшей ценой на российский газ. Так, тариф для бытовых потребителей с учетом налога был увеличен с 11,01 лея до 15,18 лея за куб. м (с $0,6 до $0,8). За газом в городах республики подорожало централизованное отопление. По цепочке поднялись цены на другие продукты и услуги.