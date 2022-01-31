Президент Монголии: газопровод "Союз Восток" принесет выгоду Москве, Пекину и Улан-Батору

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Газопровод "Союз Восток", который проведут из России в Китай через территорию Монголии, принесет ощутимую экономическую выгоду каждой из трех сторон. Об этом заявил монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух.

"Считаем, что этот проект принесет ощутимую экономическую выгоду каждой из трех сторон", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Этот проект является взаимовыгодным и для России, и для Китая, и для Монголии. Иными словами, это проект евразийского масштаба и он имеет поистине большое значение, так как может доставлять природные богатства России ее экономическому партнеру Китаю", - подчеркнул монгольский президент.

Газопровод "Союз Восток" пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2", экспортная мощность которого может превысить мощность газопровода "Сила Сибири" более чем в 1,3 раза. Строительные работы по проекту могут начаться в 2024 году.