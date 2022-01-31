В Росатоме разработали цифровые двойники установок для радиационных испытаний

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Специалисты Института реакторных материалов (АО "ИРМ", предприятие научного дивизиона Росатома, город Заречный Свердловской области) разработали цифровые двойники установок для радиационных материаловедческих испытаний. Как сообщила в понедельник пресс-служба ИРМ, устройства, переведенные "в цифру", предназначены для внереакторных и реакторных испытаний материалов для ядерной техники.

"Трехмерные вычислительные модели и программные модули мишенной части ускорителя ионов и облучательных устройств исследовательских реакторов позволят симулировать дорогостоящие эксперименты в области радиационного материаловедения и подбора конструкционных материалов для перспективных ядерных установок. Благодаря VR-технологиям созданные модели можно также использовать для виртуального обучения работе с экспериментальными исследовательскими установками", - отмечается в сообщении.

Как считает заместитель директора по научной и инновационной деятельности ИРМ Артем Варивцев, цифровые двойники, разработанные специалистами института, позволят существенно снизить риск влияния человеческого фактора при подготовке экспериментов, повысить качество получаемых результатов, а также значительно сократить сроки подготовки к проведению исследований на реальных ядерных установках.

В разработке цифрового комплекса приняли участие ученые еще двух предприятий научного дивизиона Росатома - Научно-исследовательского института атомных реакторов (г. Дмитровград, Ульяновская область) и Физико-энергетического института имени А .И. Лейпунского (г. Обнинск, Калужская область), а также из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН.