МТС обеспечила связью 3G полярников на южном полюсе холода в Антарктиде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Компания МТС развернула фрагмент сети сотовой связи стандарта 3G на территории российской антарктической станции Восток, являющейся южным полюсом холода. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

"Теперь мобильной связью обеспечены российские полярники трех из пяти круглогодично действующих российских антарктических станций. МТС обеспечила полярников голосовой связью и мобильным интернетом во всех помещениях станции Восток, включая радиодом, находящийся под четырехметровым слоем снега, буровую и штаб строительства нового зимовочного комплекса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря появившейся мобильной связи сотрудники станции могут оперативно связываться друг с другом во время полевых работ, созваниваться с коллегами на других антарктических станциях и в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) в Санкт-Петербурге. Мобильная связь также существенно упростит взаимодействие при строительстве нового зимовочного комплекса на полярной станции Восток.

Установка оборудования проводилась в рамках совместного проекта ПАО "МТС" с Российской антарктической экспедицией (РАЭ) и ААНИИ. Техническое решение разработано для самых экстремальных климатических условий и высокогорья: на территории станции Восток была зафиксирована самая низкая температура воздуха из всех метеорологических станций - минус 89,2 градусов Цельсия, а высота над уровнем моря составляет 3 488 м. Спутниковый канал связи для проекта предоставлен российским оператором спутниковой связи "Сатис-ТЛ-94".

В 2020 году МТС развернула первую российскую сеть сотовой связи на российской антарктической станции Прогресс. В 2021 году компания обеспечила сотовой связью в стандарте 2G антарктическую станцию Новолазаревская. Сеть покрывает территорию станции, а также оазис Ширмахера, где она расположена, в пределах видимости базовой станции. Также в 2021 году МТС развернула на полярной станции Прогресс сеть NB-IoT для передачи данных комплекса устройств Арктического и антарктического научно-исследовательского института.