В Росатоме модернизировали активную зону и разработали новое топливо для реактора ПИК

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ученые Росатома завершили работу по модернизации активной зоны установки класса мега-сайенс - уникального исследовательского реактора ПИК. Как сообщила в понедельник пресс-служба компании ТВЭЛ (топливный дивизион Росатома), параллельно для реактора было разработано новое ядерное топливо.

"Специалисты предприятий атомной отрасли завершили работу над проектом модернизированной активной зоны исследовательского реактора ПИК и всех ее элементов. <…> Совместными усилиями ученых и инженеров АО "НИКИЭТ" (главный конструктор реактора ПИК, предприятие госкорпорации "Росатом"), НИЦ "Курчатовский институт" (научный руководитель), АО "ВНИИНМ" и АО "МСЗ" (предприятия топливной компании Росатома "ТВЭЛ") разработаны проекты модернизированной активной зоны реактора, тепловыделяющих сборок и тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов), а также технология их производства", - говорится в сообщении.

Внедрение нового ядерного топлива позволит в разы увеличить срок работы реактора на эксперимент без остановки для перегрузки ядерного топлива. При этом, как отмечается в сообщении ТВЭЛ, будут обеспечены все заложенные в проекте критерии и пределы безопасной эксплуатации. Использованные при разработке материалы и конструкция ТВЭЛа позволяют обеспечивать заданные характеристики реактора и сохранять работоспособность ядерного топлива при максимальном удельном объемном энерговыделении до 5,5 МВт/л.

Реакторный комплекс ПИК - один из шести проектов, включенных правительством РФ в программу создания установок класса мега-сайенс мирового класса на территории России. По своим характеристикам ПИК является крупнейшей в мире реакторной исследовательской установкой пучкового типа тепловой мощностью 100 МВт, которая дает возможность разместить до 50 научных станций на выведенных нейтронных пучках. Наличие центрального экспериментального канала с высочайшей плотностью нейтронного потока предоставляет ученым уникальные возможности для научных исследований.