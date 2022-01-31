Платежная система Visa отметила риски ограничения конкуренции в России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Международная платежная система Visa отметила риски, которые могут ей помешать конкурировать с национальными участниками платежного рынка в ряде стран, в том числе и в России, следует из финансовой отчетности Visa за 2021 год.

"Установленные правительством обязательства и/или ограничения в отношении международных платежных систем могут помешать нам конкурировать с поставщиками услуг в определенных странах", - говорится в отчете Visa, при этом в числе таких стран указывается Россия.

"В России законодательство фактически запрещает нам обрабатывать внутренние транзакции. Национальная система платежных карт (НСПК), контролируемая Центральным банком, является единственной организацией, которой разрешено осуществлять обработку внутри страны", - отмечается в документе. Международная платежная система обращает внимание на то, что регулятивные барьеры ограждают "Мир" от конкуренции в России.

Кроме того, Visa указывает, что в ряде стран, в том числе в России, центральные банки разрабатывают национальные платежные сети, работающие в реальном времени, с целью направления большего количества внутренних транзакций в эти системы. При этом отмечается рост числа юрисдикций, изучающих концепцию создания цифровых валют центральных банков для розничных платежей, а в случае успешного развертывания таких национальных платежных платформ цифровых валют это "может иметь серьезные последствия для Visa".

"В целом национальные законы, которые защищают или иным образом поддерживают отечественных поставщиков или процессинг, могут увеличить наши расходы, снизить объем наших платежей и повлиять на доходы, получаемые в этих странах, сократить число выпущенных или обработанных продуктов Visa, помешать использовать наши глобальные возможности обработки и контроля качества услуг, поддерживающих наши бренды, ограничить наш рост и способность внедрять новые продукты, услуги и инновации, вынуждать нас покинуть страны или препятствовать нам выходу на новые рынки, а также создать новых конкурентов, способных нанести ущерб нашему бизнесу", - говорится в отчете.

Сегодня издание "Коммерсантъ" сообщило, что в отчетах за четвертый квартал прошлого года, опубликованных в конце прошлой недели, крупнейшие международные платежные системы Visa и Masterсard перечислили риски, которые могут помешать им достичь высоких результатов. В числе факторов, которые могут повлиять на финансовые результаты платежных систем, там указаны ограничения, связанные с коронавирусом, усиление надзора и регулирования на различных рынках, рост конкуренции, в том числе и со стороны технологических компаний.