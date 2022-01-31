Уровень госдолга Карелии уменьшился на 17% к началу 2022 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 января. /ТАСС/. Объем государственного долга Карелии за 2021 год сократился на 17%, или на 4 млрд рублей. К началу 2022 года сумма задолженности региона составляет 19,8 млрд рублей, сообщили в понедельник в Минфине республики.

"За минувший год объем государственного долга удалось сократить на 4 млрд рублей, или 17% от общего объема задолженности. Таким образом, на начало 2022 года общая сумма долга составила 19,8 млрд рублей", - сообщили в региональном ведомстве.

По итогам 2021 года изменилась структура государственного долга региона. За счет привлечения бюджетного кредита по низкой процентной ставке, доля коммерческих займов снизилась до 4,6%. Кроме того, регион досрочно погасил несколько взятых кредитов, в том числе на сумму 4,6 млрд рублей банковских займов в ходе управления остатками временно свободных средств. Удалось полностью погасить обязательства по государственной гарантии региона.

"В результате проведенной работы к концу 2021 года государственный долг республики более чем на 90% был представлен бюджетными кредитами под минимальную ставку 0,1% годовых", - добавили в пресс-службе республиканского ведомства, отметив, что долговая нагрузка бюджета на сегодня составила 49,6%.

Сэкономленные на обслуживании коммерческих кредитов деньги власти направили на финансирование первоочередных расходов бюджета. По оценке Минфина России, Карелия сохранила "среднюю" долговую устойчивость, по данным российского рейтингового агентства, кредитный рейтинг республики находится на уровне ruВВВ - с прогнозом "стабильный".