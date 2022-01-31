Монголия изучает возможности использования российского газа

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Монголия рассматривает возможности использования российского природного газа в рамках проекта газопровода "Союз Восток". Об этом заявил в понедельник президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в интервью телеканалу "Россия-24".

"Пока что мы находимся на стадии исследования, мы исследуем возможности, в каких отраслях мы могли бы использовать природный газ, который будет поступать из России. После этого, когда все исследования и расчеты будут завершены, мы сможем уже конкретно обсуждать вопросы дальнейшего использования газа из России", - сказал он.

При этом президент отметил, что Монголия рассматривает этот проект как крайне выгодный для экономического развития страны. "Конечно же, мы также хотели использовать этот газопровод для того, чтобы получать экономическую выгоду от транзита природного газа. Газопровод будет проходить через территорию пяти аймаков (провинций) Монголии, а также недалеко от Улан-Батора, так что газопровод будет задействован и в региональном развитии", - добавил он.

При этом монгольский лидер подчеркнул, что использование газа было бы полезно не только для экономического развития страны, "но и для борьбы с негативными последствиями изменения климата, которые наблюдаются в Монголии". Кроме того, строительство газопровода станет новым направлением сотрудничества в энергетической сфере.

"Газпром" и правительство Монголии 5 декабря 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. ТЭО проекта строительства газопровода "Союз Восток" включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат.