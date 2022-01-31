"Сбер" профинансирует строительство лесоперерабатывающего завода в Псковской области

ПСКОВ, 31 января. /ТАСС/. Лесоперерабатывающий завод по изготовлению деревянных прессованных блоков откроется в Псковской области благодаря финансовой поддержке ПАО "Сбербанк", который профинансирует строительство уникального завода по переработке низкосортной древесины на 2,8 млрд рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Сбер" профинансирует на 2,8 млрд рублей строительство уникального лесоперерабатывающего завода в Псковской области, на котором 100% сырья - это низкосортная древесина, а отходы производства используются для изготовления деревянных прессованных блоков для паллет. Проект имеет сертификацию FCS и PEFC, которая подтверждает, что процесс заготовки древесины соответствует экологически ответственному, социально ориентированному и экономически устойчивому лесопользованию и общеевропейским экологическим требованиям", - отмечается в сообщении.

Проект реализует компания ООО "Оскр-инвест". Общий бюджет проекта превышает 4,8 млрд рублей.

"Данная сделка действительно уникальна. <..> Сегодня одной из главных задач отечественного ЛПК является утилизация низкосортной древесины. Аналогичных проектов такого масштаба в стране пока нет, и наша задача - сделать так, чтобы финансирование и экспертиза "Сбера" способствовали его успешной реализации. Предприятие будет производить востребованную на европейском рынке продукцию с большим потенциалом роста. Мы приветствуем появление в стране подобных инициатив, соответствующих принципам эффективного лесопользования, и готовы оказывать им финансовую, технологическую и методологическую поддержку", - цитирует пресс-служба слова старшего вице-президента "Сбербанка" Владимира Ситнова.