Кабмин и угольщики обсуждают возможность увеличения месячных тарифных ставок шахтеров

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство России и угольщики обсуждают возможность увеличения месячных тарифных ставок шахтеров для исполнения поручения президента России Владимира Путина о пересмотре структуры зарплаты горняков. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в кабмине.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

После ЧП на шахте "Листвяжная" глава государства, в частности, поручил убрать привязку зарплат шахтеров к объемам выработки. Как отметили в правительстве, профильные министерства, профсоюз и объединение работодателей проводят коллективные переговоры для внесения изменений в федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности.

"Стороны соглашения пришли к консолидированному мнению о необходимости исключения сдельного приработка из условно-постоянной части заработной платы. При этом для сохранения доли условно-постоянной части заработной платы не менее 70% необходимо компенсировать перенос сдельного приработка в условно-переменную часть заработной платы, и в качестве основного прорабатывается вариант увеличения месячных тарифных ставок шахтеров", - сообщили в кабмине.

При этом стороны упомянутого соглашения продолжают переговоры о механизме увеличения условно-постоянной части заработной платы и конкретизации категорий работников, на которых будут распространяться указанные изменения.

После ЧП на шахте "Листвяжная" Путин поручил правительству до 1 февраля скорректировать федеральное соглашение по угольной отрасли таким образом, чтобы убрать привязку зарплат шахтеров к объемам выработки. Он также поручил внести в законодательство изменения, касающиеся выделения в структуре зарплаты шахтеров "условно-постоянной и условно-переменной частей такой заработной платы с учетом того, что в условно-постоянную часть не включаются выплаты, зависящие от выработки (количества добытого угля), и ее размер в структуре заработной платы составляет не менее 70%".