Монголия готова сотрудничать с Россией по месторождениям редкоземельных металлов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Монголия готова сотрудничать с Россией в исследовании месторождений редкоземельных металлов. Об этом заявил монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух.

"Хотел бы выразить нашу готовность сотрудничать с разными странами мира, в том числе и с Российской Федерацией, для того, чтобы проводить геологические исследования месторождений редкоземельных металлов и для их дальнейшего использования", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, между РФ и Монголией "есть хорошая традиция сотрудничества именно в горнодобывающей отрасли", а сотни монгольских специалистов-горняков получили образование в вузах РФ и успешно работают в этой отрасли.

Хурэлсух обратил внимание, что по объемам природных богатств Монголия входит в первую двадцатку среди стран мира. "В нашей стране очень хорошо развита горнорудная промышленность. Мы вывозим свою продукцию на экспорт в Россию и в Китай. У нас есть очень хорошие месторождения золота, угля, железной руды и редкоземельных металлов. Наши геологи обнаружили четыре месторождения редкоземельных металлов. Всего их в стране может быть около 80", - отметил он.