Глава Мордовии попросил актуализировать цены на стройматериалы для медучрежений в регионах

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Информацию о стоимости стройматериалов при возведении медицинских учреждений по программе модернизации первичного звена здравоохранения должны пересмотерть из-за существенного фактического роста цен на них в регионах России. Об этом заявил в понедельник секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", глава Республики Мордовия Артем Здунов на совещании в партии по выполнению поручения президента России Владимира Путина о запуске программы модернизации первичного звена здравоохранения.

"Уже сейчас мы понимаем, что из-за существенного роста стоимости материалов нам не хватит денежных средств, которые были предусмотрены по программе [модернизации первичного звена здравоохранения]. <…> Мы просим рассмотреть вопрос на уровне Российской Федерации и актуализировать соответствующие нормативы Минстроя России", - сказал он, отметив, что проблема актуальна для всех регионов страны.

Он сообщил, что из-за удорожания стройматериалов региону уже не хватает около 400 млн рублей, к 2025 году эта сумма может возрасти почти в два раза - до 700 млн рублей. "По действующим объектам у нас почти 400 млн уже не хватает, а 2024-2025 годы, понятно, что с учетом поддержки, конечно, тоже не будет хватать. Сейчас мы подсчитали - около 700 млн рублей. Мы пытаемся контрактоваться, чтобы закупка материалов уже происходила сейчас", - пояснил он.

Президент России Владимир Путин ранее поручил увеличить расходы на модернизацию первичного звена медицины, а также проиндексировать их по фактической инфляции.

Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения началась в России с 1 января 2021 года, с 2022 года осуществляется в рамках национального проекта "Здравоохранение". В частности, планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех жителей профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.