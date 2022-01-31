Марину Файрушину назначили замглавы "Интер РАО" по отраслевому регулированию

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Марина Файрушина назначена заместителем генерального директора "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) по вопросам отраслевого регулирования и тарифообразования. Ранее она занимала пост советника председателя правления компании, говорится в пресс-релизе компании.

До повышения Файрушина занимала пост советника председателя правления компании. Теперь в ее обязанности входит подготовка предложений "Интер РАО" в нормативно-правовую базу, взаимодействие предприятий компании с органами государственной власти, а также формирование и разработка проектов документов в сфере ЖКХ.

Файрушина с 2008 по 2011 годы возглавляла госкомитет по тарифам Татарстана, а затем до 2012 года занимала пост заместителя генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго РФ. В 2012 году была назначена на пост министра правительства Московской области по ценам и тарифам, в 2014 году работала первым заместителем исполнительного директора НП "ЖКХ Развитие". Перешла на работу в "Интер РАО" в 2015 году.

Группа "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии. В состав холдинга входят ГРЭС в России и за рубежом, энергосбытовые, трейдинговые и инжиниринговые компании.

Основные акционеры "Интер РАО" - "Роснефтегаз", "Интер РАО Капитал" и ФСК ЕЭС.