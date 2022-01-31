Роскачество предложило стандартизировать метод определения вирусной проницаемости масок

"Роскачество обратилось в Росстандарт и Росздравнадзор с предложением о стандартизации применяемого метода определения вирусной проницаемости в лабораториях для масок, реализуемых гражданам, в том числе гигиенических масок", - отмечается в сообщении.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Роскачество обратилось в Росстандарт и Росздравнадзор с предложением стандартизировать метод определения вирусной проницаемости масок. Об этом говорится в сообщении организации.

В действующих национальных стандартах пока не определен показатель вирусной проницаемости, поэтому в России еще не установлена норма проницаемости вирусами тканей и нетканых материалов. Однако и потребители, и регуляторы заинтересованы в наличии таких нормативов, подчеркнули в организации.

Ранее Роскачество совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России проверило безопасность и эффективность медицинских масок против бактерий и вирусов. Применяемая Роскачеством методика определения проницаемости вирусных частиц запатентована в РФ. Научно-исследовательский эксперимент по определению вирусопроницаемости провели в лаборатории, имеющей разрешение на исследования при работе с микроорганизмами 3-4 группы патогенности и генно-инженерно-модифицированными организмами 3 и 4 степеней потенциальной опасности, отметили в организации.

Эксперимент воссоздал пропускную способность маски при попадании на нее вируса, по размеру сопоставимого с COVID-19, а именно - полиовируса Sabin 1. Каждый образец проходил исследования под шифром, присвоенным заказчиком, поэтому исполнитель не знал соответствие шифра и испытуемого образца. Подробное описание методики, а также все материалы полученных результатов направлялись Роскачеством после каждого исследования, добавили в организации.