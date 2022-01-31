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Проезд в наземном общественном транспорте Екатеринбурга подорожает с 28 до 32 рублей

Перевозчики просили повысить тариф до 38 рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Максимальная стоимость проезда в наземном общественном транспорте Екатеринбурга увеличится до 32 рублей. Такое решение приняла Региональная энергетическая комиссия Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

Предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки в Екатеринбурге, ранее обратились в РЭК с заявками о повышении тарифа в наземном транспорте до 38 рублей.

"РЭК Свердловской области не поддержала заявку транспортных перевозчиков Екатеринбурга на увеличение стоимости проезда в городском наземном транспорте до 38 рублей и снизила запрашиваемую стоимость до 32 рублей", - говорится в сообщении.

После экспертизы исключили экономически необоснованные расходы, и с учетом показателей социально-экономического развития России на 2022 год рассчитали новый предельный тариф для наземного транспорта, который составил 32 рубля за одну поездку и место багажа. Такая величина является максимально допустимой, перевозчики могут понижать ее самостоятельно, отметили в департаменте. Решение должно вступить в силу не ранее чем через 10 дней после опубликования.

Действующий сейчас предельный тариф на перевозку пассажиров всеми видами общественного транспорта в размере 28 рублей (за исключением метрополитена, где он составляет 32 рубля) был установлен в 2017 году. Рост предельного утвержденного тарифа за пять лет составил в среднем 2,7% в год, что ниже уровня инфляции в России.

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