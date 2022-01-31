Эксперт считает, что Евросоюз не сможет найти альтернативу российскому газу

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Евросоюз не сможет найти реальную замену российскому газу, если Москва решит сократить или прекратить поставки, и это вызовет сильный энергетический кризис в Европе. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил в понедельник президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин.

"Думаю, что нет. Были надежды на американский сжиженный природный газ, они не оправдались", - сказал он, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Брюссель ведет переговоры по газу с Соединенными Штатами, а также Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия решит сократить или прекратить поставки.

По мнению эксперта, введение Евросоюзом экономических санкций против России в первую очередь ударит по экономике самой Европы. "Если будет некий мораторий на покупки российских углеводородов, это вызовет очень сильный энергетический кризис в Евросоюзе", - подчеркнул Дынкин.

Собеседник агентства указал, что все заявления Евросоюза о возможном введении экономических санкций против России из-за ситуации вокруг Украины являются "пропагандистской накачкой общественного мнения", а не реальностью. "Эти санкции не будут приниматься без сигнала из Вашингтона, - обратил внимание Дынкин. - Эти заявления направлены на эскалацию ставок по поводу российских требований по обеспечению собственной безопасности".

"Это нагнетание, беспрецедентная информационная кампания, которая ведется в англосаксонских СМИ, конечно, вызывает отток капитала из России и еще больше - из Украины. Поэтому заявление [президента Украины Владимира] Зеленского, что нужно снизить накал паники, - оно связано именно с этими экономическими последствиями", - добавил президент ИМЭМО РАН.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в ЕС сообщило, что Евросоюз обсуждает возможность осуществить своп-сделку с рядом стран, чтобы избежать перебоев в поставках газа в Европу, которые, в частности, могут быть вызваны ситуацией вокруг Украины. По его информации, Евросоюз ведет обсуждение по своп-сделкам с Катаром и Норвегией. В то же время Брюссель находится в тесном контакте с Алжиром и Египтом, а также с азиатскими странами, чтобы выяснить, возможно ли осуществить данного рода сделку.