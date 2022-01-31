Биржевые цены на дизель начали снижаться

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Биржевые цены на все виды дизельного топлива по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в понедельник перешли к снижению. В то же время стоимость топочного мазута продолжила расти и вновь обновила исторический максимум, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена на межсезонное дизельное топливо снизилась впервые с 19 января - на 0,7%, до 57,76 тыс. рублей за тонну. Летний дизель подешевел впервые с 23 января - на 0,4%, до 56,16 тыс. рублей за тонну. Зимний дизель снижается в цене второй торговый день подряд - на 1,1%, до 61,099 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута выросла за день на 0,5% и составила 30,26 тыс. рублей за тонну. Цена этого вида топлива обновляет рекордное значение второй торговый день подряд.

Бензин Аи-92 подешевел на 0,7%, до 51,35 тыс. рублей за тонну, а бензин Аи-95 - на 0,7%, до 54,92 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) упали в цене на 10,3%, до 26,68 тыс. руб. за тонну. При этом на Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, биржевая стоимость этого вида топлива увеличилась на 1,4%, до 24,31 тыс. руб. за тонну.

Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) в Европейской части России в понедельник не рассчитывалась. Как следует из методики расчета территориальных биржевых индексов СПбМТСБ, индекс для любого вида нефтепродуктов не рассчитывается, если торги проводятся менее чем на трех базисах поставки топлива.