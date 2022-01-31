В Минэкономики ФРГ заявили, что Берлин примет меры по укреплению энергобезопасности

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Правительство Германии внимательно следит за ситуацией в области энергопоставок, но не намерено участвовать в спекуляциях касательно возможных санкций против России. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон.

"Я хочу ясно сказать, что не участвую в спекуляциях в контексте каких-либо санкционных режимов", - сказала она. "Мы наблюдаем за ситуацией [в области энергобезопасности] очень внимательно, энергобезопасность сейчас обеспечена", - отметила Барон. "Конечно, правительство ФРГ делает все необходимое, чтобы она обеспечивалась. Мы уже ясно заявили, что в среднесрочной перспективе усилим наши меры по обеспечению к будущей зиме", - заявила представитель ведомства, отметив, что кабмин предпримет соответствующие законодательные и юридические шаги.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

По информации агентства Блумберг, правительство Германии настаивает на том, чтобы российский энергетический сектор не подпадал под ограничительные меры в случае эскалации ситуации вокруг Украины.