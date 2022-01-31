В Госдуме разъяснили законопроект о блокировке сайтов с БАДами

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Законопроект о внесудебной блокировке сайтов, которые торгуют незарегистрированными биологически активными добавками (БАД) к пище, не направлен на закрытие конкретных интернет-площадок, цель документа - установить механизм контроля за онлайн-оборотом БАД. Об этом в понедельник журналистам сообщил вице-спикер Госдумы и один из авторов законопроекта Сергей Неверов.

"Цели закрыть какие-то конкретные онлайн-площадки нет. Мы все прекрасно понимаем, что дистанционная торговля (особенно в период пандемии) - это неотъемлемая часть нашей жизни. Именно поэтому мы принимали закон о возможности покупки безрецептурных лекарств с помощью интернета", - подчеркнул Неверов.

Он напомнил, что с 1 января 2021 года правительство отменило все ограничения на реализацию БАД к пище. "В частности, разрешена продажа БАД дистанционным способом, однако при этом, на наш взгляд, не были разработаны механизмы контроля за оборотом БАД в интернете", - отметил Неверов.

По его словам, сегодня ни в одной аптеке не будет представлен такой ассортимент БАДов, как он доступен онлайн, так как часть из добавок не зарегистрирована должным образом и запрещена к продаже. "Причина бурной реакции некоторых маркетплейсов очень понятна: порой опасные средства под видом БАД тоже приносят серьезный доход. Поэтому законопроект преподносится как драконовская мера, которая якобы приведет к внесудебной блокировке всего и вся", - отметил Неверов.

Он уточнил, что предлагаемое регулирование не направлено на пищевой рынок в целом, речь идет именно о специализированной пищевой продукции, в том числе биологически активных добавках к пище, которые содержат запрещенные на территории ЕАЭС компоненты или не получили свидетельства о государственной регистрации в странах ЕАЭС.

О законопроекте

Законопроект был внесен в Госдуму в июне 2021 года. Он подразумевает внесудебную блокировку сайтов с предложениями приобрести БАД, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции. Поправки предлагается внести в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

К законопроекту поступили замечания, в результате чего в конце прошлого года авторы инициативы перевнесли документ. В новой редакции документа учтено замечание Минпромторга о необходимости исключения риска блокировки всего сайта в случае, если запрещенная продукция выявляется на отдельных страницах маркетплейсов. Кроме того, авторы законопроекта также учли позицию Минцифры о преждевременности распространения обсуждаемых норм на социальные сети.

"В новой редакции по итогам совместных консультаций с Роспотребнадзором мы прописали конкретные случаи, когда продукция признается запрещенной к обороту, в том числе продукция, не прошедшая регистрацию, как этого требует законодательство о техническом регулировании. Это сделано для того, чтобы не было каких-либо разночтений", - отметил Неверов.

"Что касается конкретных замечаний и дальнейшей работы с законопроектом, проектируемые нормы, безусловно, распространяются в том числе и на агрегаторы информации, то есть маркетплейсы. Понимая специфику работы данных сервисов, Минпромторгом были предложены соответствующие поправки, которые исключают возможность полной блокировки маркетплейсов, при этом предусматривают только постраничный механизм. Это совершенно справедливое замечание, потому что весь ресурс не должен останавливать работу из-за одного БАДа", - отметил Неверов.